خبير إعلامي : الصورة أخطر من الكلام ..ولابد من وجود آلية لمواجهة التزوير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، إن الصورة تعد أخطر من الكلام، ولا تقدر بعدد من الكلمات، لأنها قد تغير سياسات، فضلًا عن أن تأثيرها المباشر أقوى، ومن هنا تكمن خطورة فبركة الصور، خاصة وأن بعض أنواع التلاعب لا يمكن كشفه.
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