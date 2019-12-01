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برلمانى يشييد بتخفيض أسعار السلع الأساسية فى بطاقة التموين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمن الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب، القرارات الصادرة عن وزير التموين د. علي المصليحي، وفي صدارتها خفض أسعار 4 سلع أساسية في البطاقة التموينية وهى السكر والزيت والأرز والدقيق قائلا إنها تأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي بدعم المواطن المصري، والتخفيف عن كاهله، وإصدار قرارات تيسر له حياته.

 

وأشاد النائب محمد سليم، بتراجع وزارة التموين عن حذف ملايين المواطنيين غير المستحقين للدعم من البطاقات التموينية، مؤكدا إن الدعم يصل إلى كامل المصريين، وهناك ما يزيد عن 65 مليون بطاقة تموينية بما يؤكد توافر السلع الاساسية والمدعمة في كل بيت مصري.

 

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واعتبر عضو مجلس النواب، على أن خفض أسعار السلع الأساسية بالتموين، بشرة خير بقرارات اقتصادية هامة، تمس حياة المواطن البسيط خلال الفترة القادمة.

 

 

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