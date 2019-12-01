شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يشييد بتخفيض أسعار السلع الأساسية فى بطاقة التموين والان مع تفاصيل الخبر
وأشاد النائب محمد سليم، بتراجع وزارة التموين عن حذف ملايين المواطنيين غير المستحقين للدعم من البطاقات التموينية، مؤكدا إن الدعم يصل إلى كامل المصريين، وهناك ما يزيد عن 65 مليون بطاقة تموينية بما يؤكد توافر السلع الاساسية والمدعمة في كل بيت مصري.
واعتبر عضو مجلس النواب، على أن خفض أسعار السلع الأساسية بالتموين، بشرة خير بقرارات اقتصادية هامة، تمس حياة المواطن البسيط خلال الفترة القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر برلمانى يشييد بتخفيض أسعار السلع الأساسية فى بطاقة التموين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.