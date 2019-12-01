شكرا لقرائتكم خبر عن عمر مروان: توصيات مجلس حقوق الإنسان لمصر فى إطار النصح والإهتمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، أن 80% من الدول التى شاركت فى الاستعراض الدورى الشامل بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان شكرت مصر على التقرير، مشيرًا إلى أن الوفد الرسمى لمس مشاعر الحب والتقدير عقب استعراض التقرير.

وأضاف عمر مروان خلال كلمة له فى الندوة التى تنظمها الجمعية المصرية للقانون الدولي لمناقشة "تقرير مصر في المجلس الدولي لحقوق الإنسان"، أن مصر تلقت 372 توصية، متابعا: "التوصيات ليست إدانة و لكنها جاءت فى اطار النصح و الاهتمام فى مجال النصح و الإشادة و ليس فى مجال الإدانة ، كل الترتيبات الشيطانية لا تؤثر على ثقة المجتمع الدولى بمصر و قناعته بالتقرير المقدم منها ، المجتمع الدولى لقن أهل الشر الدرس بأن الحقيقية باقية و تسود أما الأكاذيب ذاهبه ولا تعود".

وأشار عمر مروان إلى أن اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان سوف تبدأ فى تصنيف التوصيات التى تلقتها مصر الى موضوعات و مناقشتها مع الجهات المعنية، مؤكدا أنه سوف يتم الرد على التوصيات قبل مارس القادم.

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وذكر المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، أن المجتمع الدولى أدرك حقيقية أوضاع حقوق الانسان فى مصر ،مشيرا الى أن الوفد المصرى نجح فى نقل صورة حقيقية عن أوضاع حقوق الانسان فى مصر الى المجتمع الدولى و الذى ترتب علي ذلك ارتباك أهل الشر، ونجح فى كشف المفاهيم والمصطلحات المغلوطة.