"الأعلى للإعلام" ينظم الدورة 35 للإذاعيين الأفارقة بالتعاون مع وزارة الخارجية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، غدا الأحد، فعاليات الدورة الأساسية رقم 35 للإذاعيين الأفارقة الناطقين بالفرنسية والتى ينظمها المجلس بالتعاون مع وزارة الخارجية.
يشارك فى الدورة إعلاميين من 12دولة هى ( بنين- بوركينا فاسو -الكونغو الديمقراطية-الجابون-غينيا كوناكرى- مدغشقر- موريتانيا- مالى – النيجر- تشاد- توجو -جزر القمر.
و من المقرر أن تستمر ست أسابيع، وكان وفد دولة الكونغو الديمقراطية أول الوفود التى وصلت إلى مطار القاهرة الدولى تلاه وفد دولة الجابون، وفد دولة غينيا كوناكرى وكان فى استقبالهما مسئولو العلاقات العامة بأكاديمية تدريب الإعلاميين الأفارقة.
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