وزير التموين وأحمد سعد الدين وهشام عرفات يشاركون فى عزاء النائب بدوى دسوقى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام السابق لمجلس النواب، والمهندس هشام عرفات، وزير النقل السابق، واجب العزاء فى النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب بمحافظة الجيزة الذي توفي أمس، إثر أزمة قلبية، لتقديم العزاء لأسرته.

وشارك في تقديم العزاء المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب محمد أحمد فؤاد، والنواب سعيد حساسين، جمال عقبي، محمود الصعيدي، بكر أبو غريب، وعمرو أبو اليزيد، وعبد الوهاب خليل، وعصام إدريس، ووحيد قرقر، عبد الهادي بعجر،و الدكتور صلاح حسب الله والنائب أحمد سميح درويش و النائب علاء والي، وأحمد السجيني أمين عام ائتلاف الأغلبية البرلمانية ورئيس لجنة الإدارة المحلية ،وهشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات ،وعلاء عابد وطارق حسانين وعدد كبير من النواب.

كما شارك اللاعب مروان محسن، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم والنادي الأهلي، في عزاء النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب الذي توفي أمس، اثر أزمة قلبية.

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كما حضر لتقديم واجب العزاء، السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، وسليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، وعبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر"، وعلاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان، وهشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والدكتور صلاح حسب الله عضو مجلس النواب ورئيس حزب الحرية، والنواب محمد العقاد ورياض عبد الستار. وجون طلعت، محمد سليم نائب كوم امبو، والنائب اللواء سعد الجمال، ومحمد علي عبد الحميد، وعشرات النواب الآخرين.

ويقام عزاء النائب محمد بدوي دسوقي، في شارع البحر الأعظم، وكان توفي أمس خلال حفل زفاف نجلته، إثر أزمة قلبية.