شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير شئون مجلس النواب يحضر حفل تكريم رابطة الإعلاميين السياسيين والان مع تفاصيل الخبر
وقال الكاتب الصحفى محمود نفادى ، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ، رئيس رابطة الإعلاميين السياسيين، إن الرابطة أجرت استطلاع شارك فيه 150 صحفى واعلامى وخبير برلماني، أسفر عن اختيار افضل 50عضوا بمجلس النواب فى الفصل التشريعى الحالى وأيضا اختيار افضل 3صحف و3مواقع الكترونية وافضل اعلامى وإعلامية.
وحضر النواب علاء عابد، وعبد الرحيم علي، وإيهاب الخولي، وضياء الدين داوود، ومحمد اسماعيل، وصلاح حسب الله، ومارجريت عازر، وكمال أحمد، وعبد المنعم العليمى، ومحمد عبد الله زين، وثريا الشيخ، وخالد عبد المولي، وآخرين من أعضاء مجلس النواب.
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