شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..مباشر قطر: تميم الأبن المطيع لتركيا والمنفذ لمخططاتها المشبوهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، مازالت اهداف الزيارة المشبوهة التى قام بها الرئيس التركى رجب طيب إلى اردوغان إلى الدوحة تتكشف ، مشدداً على أن العثمانى جاء وهو يحمل اطماعه فى خزائن تميم بن حمد أمير الإرهاب، الذى يعد الأبن المطيع للإدارة التركية.

وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن الأسرار لم تستمر طويلاً حيث كشف "أردوغان"، خلال رحلة العودة عن أن تميم بن حمد انصاع لمطالبه فى دعم الخطط التركية من حيث إقامة مدن للاجئين فى الشمال السورى، لتوطين ما يزيد عن مليون لاجئ، وتابع:"وذلك من أجل خدمة الهجوم الوحشى الذى شنه أردوغان على الأراضى العربية السورية".

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وأكد التقرير أن الدول الغربية لا توافق مطلقاً على إدخال أية تعديلات ديمغرافية على الشمال السورى، وهذا ما يتعارض مع المخطط العثمانى والذى من أجله قام الرئيس التركى بشن عدوانه الغاشم على الأراضى السورية.

وشددت "مباشر قطر"، عن أن تصرحات أردوغان كشفت عن أن القرار التركى مسلوب بالكلية بسبب سياسات تميم بن حمد، الذى يعمل على تنفيذ خطط اعداء الدول العربية، ومواجهة أى شئ يصب فى الصالح العربى.