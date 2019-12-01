شكرا لقرائتكم خبر عن عمر مروان :لم يطعن على أى معلومة قدمت فى تقرير مصر الدورى لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأضاف عمر مروان ، خلال كلمة له فى الندوة التى تنظمها الجمعية المصرية للقانون الدولي لمناقشة "تقرير مصر في المجلس الدولي لحقوق الإنسان"، أننا مدركين بأهمية التواصل مع كافة الجهات المعنية بحقوق الإنسان،عرضنا الانجازات فى مختلف حقوق الإنسان الخمسة أمام المجلس الدولى فى ايجاز شديد".

Advertisements

وأشار عمر مروان ، الى أن تقرير مصر الدورى ظل منشور على شبكة المعلومات لأكثر من شهر قبل مناقشته ،مؤكدا أنه لم يطعن علي التقرير و لا على أى معلومة وردت فى التقرير، التقرير نقل واقع و عملنا على رصد واقع ، لم يطعن على أى معلومة قدمت فى تقرير مصر حتى الان .