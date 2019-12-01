اليوم.. انطلاق معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تنطلق اليوم الأحد، فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كايرو آي سي تي 2019" في دورته الثالثة والعشرين من الفترة من 1-4 ديسمبر 2019.

تشارك في المعرض وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" والتي تشارك تحت شعار "مصر الرقمية"، والذي يضم مجموعة من المشروعات والمبادرات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة ، كما يشارك في المعرض هذا العام أكثر من 500 شركة محلية وعالمية ، فضلا عن المئات من رواد الأعمال والشركات الناشئة.

ويتمتع المعرض بمكانة إقليمية ودولية مرموقة كونه المصدر الأهم والأكبر للمهتمين بقطاع تكنولوجيا المعلومات وذلك منذ انطلاقه وللمرة الأولى عام 1996.

ويأتي المعرض في إطار التوجه لتوطين التكنولوجيا بأحدث المعايير العلمية في مختلف المدن والمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة الجاري تشييدها، وذلك للتحول إلى مجتمع رقمي وكذا ميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وهو الأمر الذي يعكس الأولوية المتقدمة التي يحظى بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في خطط واستراتيجيات الدولة، أخذًا في الاعتبار دوره الحيوي والرئيسي في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية.