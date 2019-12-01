طارق عبدالعزيز: أشعار "فؤاد نجم" تمثل مصر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- عمر هشام وزهوة محسن:

أعرب الفنان طارق عبدالعزيز، عن سعادته بالمشاركة في حفل توزيع جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية المصرية في دورتها السادسة، مساء السبت.

وقال "عبدالعزيز" في تصريحات لمصراوي: "عاوز أقول لكل الشباب اطلعوا على أشعار الاستاذ والصديق أحمد فؤاد نجم لأن أشعاره تمثل مصر وأتمنى أن تعرفه الناس كلها".

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ووجه الشكر لرجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس على رعايته للجائزة، قائلًا: "أشكر ساويرس أنه دايما بيعمل حاجات مهمة للبلد، وصداقته لنجم مش هيّ اللي مخلياه يعمل كدا، بل لاقتناعه بأشعار هذا المثقف الواعي".

وتشرف مؤسسة "ساويرس" للتنمية الاجتماعية على الحفل وجوائزه، وكان من بين الحضور، رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، والشاعر زين العابدين فؤاد والدكتور محمد العدل والدكتور محمد أبو الغار، والشاعر إبراهيم داوود، إلى جانب الفائزين.