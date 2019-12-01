نطقت بالعربي "مصر جميلة".. رحالة بولندي وزوجته يجوبان العالم بموتوسيكل -فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

استقبلت واحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، رحالة بولندي وزوجته، يجوبان العالم على دراجة آلية، في رحلة بدأت من بولندا في شهر أكتوبر الماضي.

واستقبل مكتب الهيئة المصرية لتنشيط السياحة بمركز الخارجة بالوادي الجديد، أرتر موليس، وزوجته أجنيسكا من دولة بولندا.

ويعمل الرحالة كمهندس مباني، بينما تعمل زوجته مصممة ومهندسة ديكور، ويجوبان العالم على دراجة آلية وبدأت رحلتهما من بولندا يوم 13 أكتوبر الماضي، وتنتهي في مدينة "كيب تاون" في جنوب إفريقيا في نهاية مارس 2020.

وأكد أرتر، في تصريح خاص، لـ"الخليج 365"، أنه يحب ركوب الدرجات الآلية، وفكر هو زوجته بعد جمع المال اللازم أن ينفذان رحلة حول العالم تبدأ من بولندا وتنتهي في جنوب القارة الأفريقية في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأوضح، "كان سبب ركوب الدراجة الآلية هو الاستمتاع بكل تفاصيل العالم من حولنا، وحرية البقاء في كل بقعة نزورها خلال هذه الجولة".

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وأضاف أرتر، أن رحلتها في مصر بدأت من مدينة الإسكندرية يوم 12 نوفمبر الجاري، قائلًا، عقب وصول دراجتنا الآلية على مركب قادمة من دولة اليونان بدأنا رحلتنا من الإسكندرية مرورًا بالقاهرة والجيزة والواحات البحرية ثم الصحراء البيضاء والسوداء بواحة الفرافرة، ثم الداخلة وهنا في الخارجة اليوم ثم ننطلق لواحة باريس ونتحه بعد ذلك بمدينة الأقصر وحتى نصل إلى أسوان ثم نتوجه إلي دولة السودان.

من جانبها أكدت أجينسيكا، في تصريح خاص لمصراوي، "رحلتنا في الحدود المصرية بدأت من الإسكندرية، وتنتهي في أسوان لنتجه بعدها إلى العمق الأفريقي، وتستمر مدة بقائنا في مصر حتى 12 ديسمبر المقبل، حيث تستغرق رحلتنا داخل مصر 3 أشهر، لمشاهدة المعالم السياحية والأثرية بها، بالرغم أننا نسمع عن مصر في وسائل الإعلام الخارجية أنها غير آمنة ولكن اكتشفنا أنه كلام غير حقيقي، وعلي عكس الواقع فإن مصر أفضل البلاد أمنًا وأمانًا، وأنها تمتاز بمقومات سياحية هائلة بديعة.

قالت أجينسكا، ناطقة باللغة العربية "مصر جميلة"، كما وجهت الدعوة لجميع مواطني بلدها بولندا لزيارة مصر خاصة في فصل الشتاء لأنها تتمتع بجو دافئ جميل، ومظاهر ومناظر خلابة خاصة في الصحراء البيضاء والسوداء بواحة الفرافرة.

وأكد محسن عبد المنعم الصايغ، مدير عام الهيئة المصرية لتنشيط السياحة بالوادي الجديد، لمصراوي، أن مكتب الهيئة استقبل اليوم الرحالة البولندي " أرتر موليس وزوجته، وقدم لهما عدة خرائط وكتيبات ومطبوعات وأسطوانة مدمجة تشرح لهما الطرق والمعالم السياحية والأثرية وكيفية الوصول لها في جميع أنحاء الجمهورية بما فيها المزارات في المحافظة، كما نظم وأعد المكتب برنامجًا سياحيًا لهما، خلال فترة تواجدهما بالواحات.

وأضاف "عبد المنعم"، أن الرحالة البولندي وزوجته أعربا عن سعادتهما بشعب مصر وخاصة أهل الواحات، عند مرروهما بالقرى والمدن في الوادي الجديد، وترحاب أهالي المحافظة بهما، وتقديم وجبات غذائية وهدايا عينية بسيطة لهم خلال مرورهما بالقرى بالمحافظة، على أن يستكملا رحلتهما إلى مركز باريس ثم يتجهان إلى مدينة الأقصر عبر طريق "بغداد – الأقصر" وبعدها إلي أسوان ثم السودان.