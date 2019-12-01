محافظ المنيا الجديد: "أنا مش بتاع خُطب ومبنمش" -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد النادي:
أكد محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، عقب وصوله، مساء السبت، الديوان العام للمحافظة لمباشرة عمله، خلفًا للواء قاسم حسين أن مكتبه مفتوح أمام الجميع.
وأوضح المحافظ، أنه سيستمع لجميع الآراء ويعمل على حل مشاكل أبناء الإقليم، ويسعى لضبط أسعار السلع، بالتعاون مع الجهاز التنفيذي، قائلًا "مبنمش ولا بتاع خُطب ومكتبي مفتوح للجميع".
كان في استقبال المحافظ، محمد عبد الفتاح، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد جبريل السكرتير العام للمحافظة، ووكلاء وزارات "التعليم، التموين، الصحة، الشباب والرياضة"، ومديري الإدارات بالديوان العام، وجميع رؤساء المراكز، ومن بينهم شقيقه المهندس مدحت القاضي الذي يشغل منصب رئيس مركز سمالوط.
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