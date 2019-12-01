تموين الإسكندرية: تخفيض أسعار اللحوم السودانية حتى 15 يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بدء تفعيل قرار تخفيض أسعار اللحوم السودانية بقيمة 5 جنيهات للكيلو اعتبارا من اليوم الأحد في جميع المنافذ التابعة لوزارة التموين.

ونقلت المديرية، في بيان صحفي مساء السبت، نص القرار الوزاري بتخفيض سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة 5 جنيهات ليتم طرحها بسعر 80 جنيها بدلا من 85 جنيها اعتباراً من 1 ديسمبر، لمدة شهر ونصف حتى 15 يناير 2020.

وأضاف البيان أن القرار يأتي في إطار تخفيف العبء على المواطنين وقرب حلول الأعياد المسيحية، فيما تعمل وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لها، على توفير السلع الغذائية على البطاقات التموينية بأسعار وكميات مناسبة وطرحها في منافذ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي وبقالي التموين.

وأشار إلى أنه يجرى العمل على تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق ومنافذ البيع وضبط الأسعار، بجانب تعزيز دور القطاعات الرقابية وأجهزة حماية المستهلك لضمان توافر السلع المختلفة للمواطنين بجودة عالية.