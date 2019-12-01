محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
وجهّت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، بتوعية الطلاب وتعريفهم بمخاطر الألعاب الإلكترونية.
وقالت الوزارة في خطابها، إنه تلاحظ في الأونة الأخيرة ممارسة بعض الطلاب ألعاب إلكترونية على الهاتف المحمول تنمي السلوك العدواني، تؤثر على الطلاب وتؤدي إلى إيذاء النفس والآخريين، أبرزها "لعبة الحوت الأزرق".
ونصحت الوزارة، بمتابعة سلوك الطلاب أثناء اليوم الدراسي، وتفعيل الأنشطة المدرسية، للحد من الظاهرة والحفاظ على أمن وسلامة الطلاب.
وشددت الوزارة على ضرورة تنفيذ التوصيات بكل دقة داخل المدرسة.
كانت هذه تفاصيل خبر توجيه مهم من "التعليم" بشأن الألعاب الإلكترونية: تؤذي النفس والآخرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.