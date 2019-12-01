توجيه مهم من "التعليم" بشأن الألعاب الإلكترونية: تؤذي النفس والآخرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

وجهّت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، بتوعية الطلاب وتعريفهم بمخاطر الألعاب الإلكترونية.

وقالت الوزارة في خطابها، إنه تلاحظ في الأونة الأخيرة ممارسة بعض الطلاب ألعاب إلكترونية على الهاتف المحمول تنمي السلوك العدواني، تؤثر على الطلاب وتؤدي إلى إيذاء النفس والآخريين، أبرزها "لعبة الحوت الأزرق".

ونصحت الوزارة، بمتابعة سلوك الطلاب أثناء اليوم الدراسي، وتفعيل الأنشطة المدرسية، للحد من الظاهرة والحفاظ على أمن وسلامة الطلاب.

وشددت الوزارة على ضرورة تنفيذ التوصيات بكل دقة داخل المدرسة.