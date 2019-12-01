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اعتقال رجلًا هدد عدة أشخاص في شرق ألمانيا

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أعلنت الشرطة الألمانية في مدينة لايبتسيج شرقي ألمانيا، اليوم السبت، عن القبض على رجل هدد عدة أشخاص وخطف سيارتين.

وقالت وسائل إعلام ألمانية إن هذا الشخص هدد امرأة داخل مسكنها، وقد لاذت المرأة بالفرار إلى بيت جارتها، مشيرة إلى

أنه سرق سيارتها.

وأضافت أنه وفي طريقه، وقع له حادث مرور حال دون إكمال رحلته، فأجبر سائق سيارة أخرى على نقله إلى أحد الفنادق، وهناك هدد موظفة في الفندق

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بسكين.

وبينت وسائل الإعلام أن الشرطة تمكنت من السيطرة عليه في الفندق واعتقاله.

وذكرت الشرطة أن السبب وراء قيام الرجل (33عاما) بهذه الجرائم، مساء الجمعة، لم يعرف بعد.

وتابعت الشرطة أنها تجري الآن مراجعة ما إذا كان الرجل قد ارتكب جرائمه تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو أنه يعاني من اضطرابات نفسية.

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