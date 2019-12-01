وزير جزائري: لائحة البرلمان الأوروبي تشبه نهيق الحمير ونعيق الغربان

وصف وزير الاتصال الجزائري والناطق باسم الحكومة، حسن رابحي، لائحة البرلمان الأوروبي التي انتقدت وضعية حقوق الإنسان في الجزائر بـ"نهيق الحمير ونعيق الغربان".

واعتبر رابحي، خلال مشاركته في عملية تشجير، اليوم السبت، أن اللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي حول "واقع الحريات في الجزائر" قد "أسقطت قناع هؤلاء الشرذمة من البرلمانيين الذين يتربصون

بالجزائر ويسعون لزرع البلبلة والتشويش على رئاسيات 12 ديسمبر".

وأكد الوزير أن "الأصوات الشنيعة" للبرلمانيين الأوروبيين الذين سعوا لإقرار هذه اللائحة تشبه "نهيق الحمير ونعيق الغربان وعويل الذئاب الجائعة الضالة المسعورة التي تتقاطر أنيابها بالدماء".

وشدد على أن "الشعب الجزائري تفطن لمكائد هؤلاء،

وهو على عزم تام من أجل التصدي لها... من خلال مشاركته في الانتخابات المقررة يوم 12 ديسمبر".

وأضاف رابحي أن الجزائر "لا تقبل تدخل الغير في شؤونها الداخلية وهو مبدأ قار في سياستها استوحته من تاريخها المتألق ونضالها السياسي"، مشيرا إلى أن توقيت إصدار اللائحة "ليس بريئا" كما "أن هؤلاء من البرلمانيين الأوربيين لا يساوون شيئا بالنظر للعدد الكبير من أصدقاء الجزائر في أوروبا وكل دول العالم".