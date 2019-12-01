تعزيزات عسكرية من بغداد تصل إلى النجف

أفاد مراسل قناة روسيا اليوم في العراق، مساء اليوم السبت، إن تعزيزات عسكرية وصلت إلى النجف قادمة من بغداد.

وأضاف أن محافظ النجف لؤي الياسري دعا لوقف نزيف الدم.

وفي وقت سابق، أعلن المحافظ تعطيل الدوام

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الرسمي في المحافظة حدادا على أرواح ضحايا التظاهرات.

وقال الياسري في بيان صحفي إن "يوم غد الأحد عطلة رسمية في عموم محافظة النجف الأشرف حدادا على

أرواح شهداء التظاهرات في المدينة المقدسة".

وأضاف أن "الدوائر الأمنية والخدمية والصحية في المحافظة مستثناة من العطلة".

وكانت مصادر من الشرطة ومستشفيات في العراق أكدت أن عدد قتلى الاحتجاجات التي اندلعت في معظم المدن منذ الأول من أكتوبر 2019، تجاوز 400، معظمهم من المتظاهرين العزل.