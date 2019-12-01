جزائريون يتظاهرون تأييدا للانتخابات الرئاسية

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «لا للتدخل الأجنبي»، في رد على قرار تبناه البرلمان الأوروبي الخميس، ويدعو الجزائر إلى إيجاد حل للأزمة عبر «عملية سياسية سلمية ومفتوحة» كما يندد بـ»الاعتقالات التعسفية» التي تطال المحتجين.
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