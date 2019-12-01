لندن ولاهاي تحققان في حادثتي الطعن

مقتل المهاجم
قُتل المهاجم الذي كان يرتدي حزاما ناسفا مزيّفا، برصاص ضباط الشرطة، إثر الهجوم الذي تم في وضح النهار، وشهد تدخل مارة لمحاولة السيطرة عليه ونزع سلاحه. في حين كشفت الشرطة أن الرجل يدعى عثمان خان، ويبلغ من العمر 28 عاما، مشيرة إلى عدم السعي لتعقب أي مشتبه به آخر على ارتباط بالحادث, وقال رئيس شرطة مكافحة الإرهاب نيل باسو، في بيان «هذا الشخص معروف لدى السلطات، وقد دِين عام 2012 بجرائم إرهابية، وخرج من السجن بإطلاق مشروط في ديسمبر 2018.
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