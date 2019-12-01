لندن ولاهاي تحققان في حادثتي الطعن

شهدت بريطانيا وهولندا عمليتي طعن بالسكين، متزامنتين على ما يبدو، ارتكب الأولى التي أسفرت عن مقتل شخصين، سجينٌ سابق دِين عام 2012 بارتكاب جرائم إرهابية. فيما تبحث لاهاي عن المتهم الثاني الذي أصاب 3 قاصرين بجروح, وأعلنت الشرطة البريطانية، أمس، أن رجلا يشتبه في أنه منفذ الاعتداء الذي قتل فيه شخصان طعنا عند جسر لندن، هو سجين سابق دِين عام 2012 بارتكاب جرائم إرهابية.

مقتل المهاجم

قُتل المهاجم الذي كان يرتدي حزاما ناسفا مزيّفا، برصاص ضباط الشرطة، إثر الهجوم الذي تم في وضح النهار، وشهد تدخل مارة لمحاولة السيطرة عليه ونزع سلاحه. في حين كشفت الشرطة أن الرجل يدعى عثمان خان، ويبلغ من العمر 28 عاما، مشيرة إلى عدم السعي لتعقب أي مشتبه به آخر على ارتباط بالحادث, وقال رئيس شرطة مكافحة الإرهاب نيل باسو، في بيان «هذا الشخص معروف لدى السلطات، وقد دِين عام 2012 بجرائم إرهابية، وخرج من السجن بإطلاق مشروط في ديسمبر 2018.