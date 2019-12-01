أثينا تحقق في اتفاق الوفاق مع تركيا

ويتوجه وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، اليوم، إلى القاهرة حيث يبحث مع نظيره المصري سامح شكري «التطورات الأخيرة في شرق المتوسط على خلفية الاتفاق التركي الليبي»، بحسب بيان وزاري، وأوضح المتحدث باسم الخارجية اليونانية الكسندروس ينيماتاس، بأن «توقيع هذا الاتفاق لا يمكن أن ينتهك الحقوق السيادية للدول الأخرى» لأن «ذلك سيكون انتهاكا صارخا للقانون البحري الدولي».
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