أثينا تحقق في اتفاق الوفاق مع تركيا

أفاد مصدر دبلوماسي يوناني، أن الخارجية اليونانية استدعت سفير ليبيا في أثينا لطلب «معلومات عن مضمون» اتفاق عسكري وقعته تركيا مع حكومة الوفاق الليبية، وقال المصدر، إن أثينا أعربت عن «استيائها» من هذا الاتفاق وطلبت من سفير ليبيا «تزويدها معلومات» في موعد أقصاه الخامس من ديسمبر تحت طائلة «طرده»، وذلك بعد أن طلبت أثينا، الخميس، أيضا من السفير التركي في اليونان تزويدها معلومات في هذا الصدد، وفق المصدر نفسه.

ويتوجه وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، اليوم، إلى القاهرة حيث يبحث مع نظيره المصري سامح شكري «التطورات الأخيرة في شرق المتوسط على خلفية الاتفاق التركي الليبي»، بحسب بيان وزاري، وأوضح المتحدث باسم الخارجية اليونانية الكسندروس ينيماتاس، بأن «توقيع هذا الاتفاق لا يمكن أن ينتهك الحقوق السيادية للدول الأخرى» لأن «ذلك سيكون انتهاكا صارخا للقانون البحري الدولي».