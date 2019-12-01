الإعدام شنقا لمتهم بقضية خلية إمبابة في مصر

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بمعاقبة المتهم محمد جاد، بالإعدام شنقاً، في القضية المعروفة إعلامياً بـ»خلية إمبابة» التي اتهم فيها 16 شخصاً أسسوا جماعة.

وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 16 من بينهم ثلاثة هاربين، أنهم في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015 قاموا بإنشاء جماعة أسست على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة، والحرية والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة، فضلاً عن اتهامهم بحيازة الأسلحة النارية مخالفين بذلك القانون.

رجل الأعمال الهارب

في سياق آخر، أحالت النيابة العامة، رجل الأعمال الهارب محمد علي إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة التهرب الضريبي، فيما أفادت التحقيقات أن المتهم بصفته مسجل وخاضع لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة تهرب من سداد الضريبة المقيمة قانونا، وذلك بعد أن قام بالتلاعب في سجلات ودفاتر ضريبية وشركات وهمية.