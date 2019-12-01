إفشال هجوم إرهابي يستهدف عدن

بسام عبدالسلام (عدن) تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة أبين من إفشال مخطط إرهابي كان يستهدف نشر الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار داخل مدينة عدن، جنوب اليمن.

وأفاد العقيد محمود الكلدي قائد كتيبة حزم 3 لـ«الاتحاد» بأن قوات الكتيبة في منطقة دوفس الفاصلة بين أبين وعدن، تمكنت من ضبط اثنين من العناصر الإرهابية بحوزتهما عبوات ناسفة أثناء محاولة تهريبها لتنفيذ هجمات داخل مدينة عدن، موضحاً أن العنصرين الإرهابيين كانا يستقلان سيارة نقل عامة قادمة من محافظة البيضاء، وأخفيا العبوات الناسفة داخل حقيبة الملابس قبل أن يتم اكتشافها وضبط العنصرين الإرهابيين.

وأشار إلى أن العبوات الناسفة التي تم ضبطها كان يراد بها تفجير الوضع في العاصمة عدن بذكرى الاستقلال الذي صادف يوم أمس، وإثارة الفوضى لتحقيق أجندة تخريبية، موضحاً أن القوات أحالت العنصرين الإرهابيين للتحقيق لمعرفة مزيدٍ من التفاصيل حول الهجمات التي يراد تنفيذها داخل عدن.

وتمكنت القوات المرابطة في دوفس، خلال السنوات الماضية، من إفشال الكثير من محاولة تهريب الأسلحة والمتفجرات والممنوعات، إلى جانب ضبط العديد من العناصر الإرهابية المرتبطة بميليشيات الحوثي وتنظيمي القاعدة وداعش.

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