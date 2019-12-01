الإمارات تواصل دعم المنشآت التعليمية بالمحافظات المحررة

عدن (الاتحاد)

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية دعمها ومساندتها للمنشآت التعليمية في مختلف المحافظات المحررة وذلك استمرارًا للجهود الرامية لتطبيع الأوضاع في المدارس وتهيئة الأجواء للطلاب للاستمرار في إنعاش العملية التعليمية والارتقاء بمخرجاتها.

ورفدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية ثانوية شكع بمديرة الحسين في محافظة الضالع بكراسي مدرسية وذلك لدعم العملية التعليمية الذي تقوم بها دولة الإمارات في اليمن، ضمن إعادة تأهيل البنية التحتية للمدارس وتأثيثها.

وجاءت الإغاثة العاجلة عقب أيام من مناشدة إدارة المدرسة والقيادات التربوية في مديرية الحصين بمحافظة الضالع لتوفير الأثاث المدرسية بعد أن كان الطلاب والطالبات يفترشون الأرض لتلقي التعليم.

وعبرت إدارة المدرسة عن شكرها وتقديرها لدولة الإمارات لهذه المبادرة الإنسانية العاجلة التي تبنتها هيئة الهلال الأحمر لمساعدة الطلاب وتهيئة الظروف التعليمية لهم من أجل التحصيل العلمي، موضحة أن المدرسة تشهد كثافة طلابية في ظل قلة المنشآت التعليمية في مديرية الحصين الأمر الذي دفع بالطلاب إلى الافتراش في الأرض من أجل الاستمرار في الدراسة وتلقي التعليم.

وعبر عدد من الطلاب والمعلمين عن سعادتهم بوصول الأثاث المدرسي من قبل هيئة الهلال، مضيفين أن الإمارات دائماً سباقة في تقديم الدعم والمساندة لقطاع التعليم الذي حظي باهتمام كبير من خلال تأهيل المدارس وصيانتها ورفدها بالتجهيزات المدرسية والفنية والتعليمية الحديثة وصولاً إلى دعم الطلاب ومساعدتهم على الاستمرار في التعليم رغم الظروف الصعبة التي يمر بها البلد.