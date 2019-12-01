«العدل» السعودية: محاكم التنفيذ تباشر 71 حكماً أجنبياً بقيمة 288 مليون ريال

الرياض(د ب أ)

كشفت وزارة العدل السعودية، أمس السبت، عن أن إجمالي طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة خارج المملكة، ضد مواطنين أو مقيمين في المملكة، الواردة إلى محاكم ودوائر التنفيذ، قد بلغت 71 طلباً لاستعادة نحو 288 مليون ريال، خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أمس، عن وزارة العدل، القول: إن المنطقة الشرقية تصدرت قائمة الطلبات بـ31 طلباً، بقيمة نحو 200 مليون ريال، تليها الرياض بـ19 طلباً بقيمة 51 مليون ريال، ثم مكة المكرمة بـ11 طلباً، بإجمالي مبالغ تقدر بـ36.7 مليون ريال، وأخيراً المدينة المنورة، والقصيم، وتبوك، وحائل ونجران بـ10 طلبات بقيمة 300 ألف ريال.

ويعزز تعامل محاكم المملكة بإيجابية، مع تلك الطلبات المكانة الدولية للقضاء السعودي، في ما يتعلق بتنفيذ الأحكام الأجنبية، بكل حزم وقوة وإعادة الحقوق لأصحابها، وتطبيق القانون على الجميع.

يذكر أن قضاء التنفيذ، يختص بتنفيذ الأحكام الصادرة من بلد أجنبي، على أساس المعاملة بالمثل، مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعد هذه الأحكام سندات للتنفيذ، بعد استيفائها الشروط المنصوص عليها، بنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.