البحرين: إجراءات قانونية ضد مسيء للكويت

المنامة (كونا) أعلنت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في البحرين، أمس السبت، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص نشر مقطعاً مصوراً على بعض مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن إساءة للكويت.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان صحفي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إنه تم «اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص إثر قيامه بنشر مقطع مصور» يتضمن «إساءة لدولة شقيقة».

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطعاً مصوراً (فيديو) لمواطن بحريني استخدم عبارات مسيئة للكويت.

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