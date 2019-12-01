3 انفجارات تهز كركوك وإصابة 16 مدنياً

كركوك (وكالات)

أفاد المدير العام لدائرة صحة كركوك، كريم ولي، أمس، بأن 16 مدنياً أصيبوا بجروح، في سلسلة انفجارات هزت مناطق متفرقة من مدينة كركوك، شمال بغداد، فيما طالب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، أمس، المجتمع الدولي بمساعدة العراق في محاربة الإرهاب.

وقال ولي: «إن حصيلة انفجار 3 عبوات ناسفة، واحدة قرب جسر دوميز، وأخرى قرب أحد فروع مديرية الدفاع المدني، وثالثة بسوق أحمد أغا قرب ساحة تجمع العمال، أسفرت عن إصابة 16 مدنياً بجروح، أحدهم تم بتر ساقه وهو بغرفة العمليات».

ومن جانبه، دعا بارزاني، في بيان، المجتمع الدولي لمساعدة العراق وإقليم كردستان، في التصدي لفلول تنظيم «داعش» الإرهابي.

وذكر بيان، صدر عن المكتب الإعلامي لبارزاني، على خلفية قيام عناصر «داعش» بالهجوم على ناحية «كولجو»، في قضاء كفري شمال بغداد، ومقتل ثلاثة من رجال الأمن، بينهم مدير الأمن، وإصابة عدد آخر، مساء أمس الأول: «نؤكد أن الهجوم الذي شنه إرهابيو داعش، يُظهر من دون أدنى شك، أن هذا التنظيم لم يندحر بعد».

وأضاف: «لطالما حذرنا من خطره، ولذا يتعين على المجتمع الدولي أن يساعد العراق وإقليم كردستان، في مواجهة الإرهاب والقضاء على العوامل المؤدية لإنعاشه وعودته مرة أخرى».

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية، أمس الأول، بمقتل شخصين غرب الموصل.

وقال النقيب أحمد العبيدي: «إن مسلحين مجهولين فتحوا النار على سيارة قرب حي الشهداء، الذي تسكنه غالبية إيزيدية، بقضاء سنجار غرب الموصل، فقتلوهما قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة».

ومن ناحية أخرى، قال العبيدي: «إن قوة أمنية عراقية، وبدعم من التحالف الدولي، نفذت عملية مشتركة، تم فيها قتل انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً، وتدمير نفق بداخله أربعة إرهابيين، قرب قرية تل طيبة، جنوب الموصل».

وتشهد مناطق عدة، من مدن شمال وغرب بغداد، نشاطاً لتنظيم «داعش» الإرهابي، رغم إعلان الحكومة العراقية القضاء على التنظيم عسكرياً قبل عامين.