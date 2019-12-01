تجار سوريون يغلقون محالهم احتجاجاً على انهيار العملة

دمشق (وكالات)

مع تجاوز سعر صرف الدولار عتبة الـ800 ليرة سورية، أغلقت، أمس، عشرات من المحال التجارية أبوابها في العاصمة السورية دمشق، احتجاجاً على «انهيار العملة».

وعزت مصادر اقتصادية تدهور قيمة الليرة السورية أمام الدولار إلى التدابير المالية التي اتخذها لبنان على خلفية تأزم الأوضاع فيه، والتي أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء في سوريا، بعد قيام تجار لبنانيين كبار بسحب الدولار من السوق السورية. وزيادة اعتماد لبنان على سوريا لسحب مستورداته الاستهلاكية عبرها، لتمويلها بالعملة الصعبة عبر السوق السوري.

وفي المقابل، يعجز المودعون السوريون في المصارف اللبنانية عن سحب إيداعاتهم لتمويل مستورداتهم، وهو ما زاد الطلب على الدولار وأدى إلى ارتفاع سعره، برغم الإجراءات الشديدة للمصرف المركزي السوري.

وسجل سعر صرف الدولار الأميركي في سوريا ارتفاعاً غير مسبوق، إذ قفز، خلال 22 يوماً، من 650 ليرة إلى 805 ليرات، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار معظم السلع والمواد الغذائية بنسبة 35 في المئة، وبدأت بعض المواد الأساسية تغيب عن الأسواق كمادة السكر التي ارتفعت من 350 ليرة إلى 700 ليرة. وعادت الطوابير إلى المؤسسات الاستهلاكية الحكومية التي تتقيد بالأسعار الرسمية.