انفجار «مفخخة» شمال الرقة

دمشق ( د ب أ) انفجرت، أمس، سيارة مفخخة في بلدة عين العروس، بريف الرقة الشمالي، مما أدى إلى أكثر من 15 شخصاً بين قتيل وجريح بحسب مصادر طبية.

وقال مصدر طبي في مدينة تل أبيض التي تبعد 3 كيلومترات عن عين العروس: «إن أكثر من 15 شخصاً سقطوا قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة في الشارع العام وسط البلدة، ولَم نتمكن من إحصاء أعداد القتلى والجرحى بسبب نقلهم مباشرة إلى المستشفيات القريبة».

وهذا هو الانفجار الثاني في بلدة عين العروس.

وكانت مدينة تل أبيض قد شهدت ستة انفجارات، أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى.

ويسيطر الجيش التركي، والميليشيات الموالية له، على منطقة تل أبيض بعد شن عدوان على شمال سوريا في التاسع من أكتوبر الماضي.

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