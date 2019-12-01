تركيا تلغي تراخيص مئات الصحفيين

إسطنبول (د ب أ) ألغت السلطات التركية تراخيص نحو 685 صحفياً عاملاً في البلاد. ونقل موقع «تركيا الآن» التركي امس السبت عن نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي «أنه تم إلغاء ترخيص عمل الصحفيين بسبب تهديد الأمن القومي».

ويهدف هذا القرار وفق «أوقطاي» إلى منع استخدام البطاقات المزيفة، والعمل على تسهيل عمل الصحفيين وزيادة هيبة البطاقة الصحفية. وأضاف، أنه تم إصدار 343 بطاقة صحفية «صفراء» في 2019.

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