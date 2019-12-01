كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ذكري البيعة| كاتب سعودي لـ"الخليج 365": الملك سلمان قدوة يسير على خطاه القادة العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب الصحفي السعودي سعدون العويمري، إن الملك سلمان بن عبدالعزيز يولي اهتمامًا كبيرًا للوسائل التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن في كافة المجالات، ورؤيته الثاقبة جعلت المملكة العربية السعودية في مصاف الدول العالمية حتى أصبحت ذا قرار عالمي لا يمكن الوقوف ضده، مشيرًا إلى أن سياسة الملك سلمان الحكيمة خلصت الدول العربية الشقيقة من محن كانت ستؤدي بها للهلاك لولا تدخله وحكمته في التوجيه وتقديم المشورة والدعم في تجاوز هذه المحن.

وأضاف "العويمري" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الملك سلمان يمثل قوة كبيرة للعالم العربي، ويعتبر قدوة حسنة يسير على خطاه القادة العرب في كافة الأمور. بالإضافة إلي اهتمامه بالشباب السعودي وتوفير كل مايحتاج من إمكانيات تثقل مواهبة، وتطور فكره حتى يصبح عنصراً فاعلاً في المجتمع، ويكون عنصر يبني المستقبل بكل مهارة واتقان.

وتحتفل المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، بمرور 5 أعوام على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم ملكًا للبلاد، والذي يصادف يوم 30 من نوفمبر من كل عام.

ومنذ تولي الملك سلمان مقاليد الحكم وشهدت المملكة العربية السعودية العديد من الإنجازات في كافة القطاعات.