كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أيرلندا تستعد لتسلم مواطنتها الداعشية ليزا سميث وطفلتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت أيرلندا، اليوم السبت، استعدادها لتسلم مواطنة تنتمي لتنظيم داعش وطفلتها التي تبلغ من العمر عامين من تركيا مطلع الأسبوع الجاري في الوقت الذي تواصل فيه سلطات أنقرة ترحيل معتقلي التنظيم المتشدد إلى الدول التي جاءوا منها.

وتقول تركيا إنها اعتقلت 287 متشدداً في شمال شرق سوريا الذي نفذت القوات التركية هجوماً فيه ضد وحدات حماية الشعب الكردية في الشهر الماضي كما تحتجز مئات آخرين من المتطرفين المشتبه بهم.

وبدأت تركيا ترحيل المواطنين الأجانب المنتمين لتنظيم داعش في وقت سابق من الشهر الجاري، وقالت أيرلندا إن "ليزا سميث وطفلتها مواطنتان أيرلنديتان حددت تركيا هويتهما تمهيداً لترحيلهما".

ويذكر أن تعهد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، بترحيل عناصر تنظيم داعش الأجانب المعتقلين لديها إلى دولهم حتى إذا ألغيت جنسياتهم، منتقدا نهج الدول الأوروبية بشأن القضية.

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