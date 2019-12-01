كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتدى الصدر يطالب جميع الأحزاب بغلق مقراتها في النجف جنوب العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويذكر أن اعتبر مقتدى الصدر، أنه إذا لم تستقل حكومة عادل عبدالمهدي "فهذه بداية نهاية العراق"، ناصحاً الحكومة بالاستقالة "حقناً للدماء".
وأكد الصدر أن "ما يدور في العراق فتنة عمياء بين حكومة فاسدة ومتظاهرين غير سلميين"، ناصحاً المحتجّين بـ"الالتزام بالأخلاقيات العامة للتظاهر".
في سياق آخر، نفى الصدر ضلوع تياره في اقتحام القنصلية الإيرانية في النجف مساء أمس الأربعاء.
وأشعل متظاهرون النار في القنصلية الإيرانية بمدينة النجف مساء الأربعاء، في واحدة من أعنف الهجمات التي تستهدف إيران في العراق منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة قبل شهرين. لم يصب الموظفون الإيرانيون حيث كانوا قد فروا من الباب الخلفي.
بدأت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العراق منذ الأول من أكتوبر الماضي عندما خرج الآلاف إلى الشوارع في بغداد والجنوب.