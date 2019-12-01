كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تظاهر آلاف الإسرائيليين بتل أبيب للمطالبة باستقالة نتنياهو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج آلاف الإسرائيليين للتظاهر وسط مدينة تل أبيب، مساء السبت، للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم كتلة اليمين الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، على خلفية قضايا الفساد التي تواجهه.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، إن حوالي 5 آلاف شخص تظاهروا في ساحة هابيما في تل أبيب، لمطالبة رئيس الوزراء نتانياهو بالاستقالة.

ورفض المتظاهرون شعارات منددة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد توجيه المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، لائحة اتهام ضده في انتظار قرار المحكمة العليا الإسرائيلية للبت في هذه القضية.

وتتزايد المطالبات باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي، خاصة أنه كان العقبة في طريق تشكيل حكومة وحدة في إسرائيل، ودفعها لانتخابات ثالثة خلال أقل من عام، بعد تعثر الدخول في ائتلاف حكومي مع حزب "أزرق أبيض" الذي يرأسه بيني جانتس.