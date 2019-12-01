كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تظاهر آلاف الإسرائيليين بتل أبيب للمطالبة باستقالة نتنياهو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ورفض المتظاهرون شعارات منددة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد توجيه المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، لائحة اتهام ضده في انتظار قرار المحكمة العليا الإسرائيلية للبت في هذه القضية.
وتتزايد المطالبات باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي، خاصة أنه كان العقبة في طريق تشكيل حكومة وحدة في إسرائيل، ودفعها لانتخابات ثالثة خلال أقل من عام، بعد تعثر الدخول في ائتلاف حكومي مع حزب "أزرق أبيض" الذي يرأسه بيني جانتس.
وفي سياق متصل، قال عضو الكنيست عن حزب الليكود جدعون ساعر، إن "بقاء نتنياهو على رأس الحزب يشكل خطراً على مستقبله خلال الانتخابات المقبلة"، وأضاف "إذا ترأس بنيامين نتانياهو حزب الليكود في الحملة الانتخابية الثالثة، فإن الحزب يخاطر بخسارة تنتهي بتشكيل حكومة يسار-وسط".