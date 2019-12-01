كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحرية الليبية تنقذ 200 مهاجر قبالة الساحل الغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واضافت: "تم إنزال المهاجرين بنقطة الحميدية تاجوراء وتقديم المساعدات لهم بحضور المنظمات الدولية المتعاونة مع حرس السواحل الليبي".
وقالت إنه "بعد تلقي الاستغاثات تم توجيه زورق دورية في القطاع لنجدة المهاجرين".
واضاف البيان أن "المهاجرين معظمهم أفارقة من مالي وساحل العاج وغينيا".
وتقول مفوضية الامم المتحدة للاجئين إن في ليبيا آلاف المهاجرين العالقين يعيشون في ظروف سيئة وازداد وضعهم سوءاً بعد اندلاع المعارك في محيط العاصمة الليبية في أبريل 2019.
وأوضح مكتب الإعلام بالبحرية في بيان له السبت، أن المهاجرين من جنسيات مختلفة وكانوا يستقلون قاربا مطاطيا على بعد 48 ميلا شمال الزاوية، مشيرا إلى تقديم المساعدات لهم في نقطة إنزال الحميدية بتاجوراء، تمهيدا لنقلهم إلى أحد مراكز الإيواء.