كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 30/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || الأمم المتحدة: 27 مليون دولار لمواجهة فيضانات الصومال

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن الفيضانات في الصومال أثرت على 574 ألف شخص، ونزحت 370 ألف منهم. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || "داعش" يعلن مسؤوليته عن حادث الطعن في لندن

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، مساء السبت، مسؤوليته عن حادث الطعن في لندن بقلب العاصمة البريطانية، حسبما ذكرت فضائية "سكاي نيوز عربية". أخبار عالمية عاجلة اليوم || العراق: مقتل 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين

أفادت مصادر طبية عراقية، مساء السبت، بمقتل 3 أشخاص، وإصابة أكثر من 20 جريحا إثر إطلاق ميليشيات الرصاص الحي على المتظاهرين وسط مدينة النجف.

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