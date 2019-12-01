النجمة المصرية إلهام شاهين من مهرجان مراكش: سأعيش “تجربة” لأول مرة بالمغرب-فيديو

عبرت النجمة المصرية إلهام شاهين، عن سعادتها، بتجربة جديدة ستعيشها خلال المهرجان للدولي للفيم بمراكش، وهي عرض فيلمها في ساحة عمومية، وسيتم ذلك بساحة جامع لفنا الشهيرة بالمدينة الحمراء.

و تشارك الفنانة إلهام شاهين في مهرجان مراكش الدولي السينمائي،بفيلم “يوم للستات”، من إنتاجها، والذي حصد 21 جائزة مختلفة، تطمح لتعزيزها بجائزة الجمهور في مهرجان مراكش في دورته الحالية.

وعبرت إلهام شاهين، خلال حضورها لسهرة اليوم الثاني من مهرجان مراكش، عن حبها للجمهور المغربي، قائلة عن المغاربة أنهم إنهم شعب يقدر الفن.

ويرتقب أن يعرض “يوم للستات” في ساحة جامع الفنا، يوم الأربعاء المقبل، انطلاقا من الساعة التاسعة مساء، وهو من بطولة إلهام شاهين ونيللي كريم وناهد السباعي وهالة صدقي و محمود حميدة وفاروق الفيشاوي وأحمد الفيشاوي، وتدور أحداثه داخل حي شعبي بالقاهرة، إذ يخصص مركز الشباب يوما خاصا لنساء الحي في حمام السباحة، ومع إقبال النساء والفتيات على استخدام حمام السباحة، تتوالى الأحداث التي تغير نظرتهن لأنفسهن وللحياة كلها.