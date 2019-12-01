يوسف أوزيلال: مهرجان مراكش رد اعتباري و” كنتكرفص” ولا زلت من أجل “فاطمة التاويل”-فيديو

حضر الفنان الكوميدي يوسف أوزيلال، لأول مرة، بالمهجران الدولي للفيلم، بعد شهرة كبيرة حققها على الأنترنت، واعتبر الأمر تكريما له ورد لاعتباره.

وأشار الكوميدي أوزيلال الشهير بلقب فاطمة التاويل ، الشخصية التي يؤدي عبر تقمصها كبسولات كوميدية، أنه يتعب كثيرا من أجل انجاحها، إذ قال :” كنضرب تمارة وكنتكرفص وما زلت كنتكرفص من أجل انجاحها”.

وتمنى أوزيلال أن يستطيع مستقبلا انجاز فيلم قصير حول شخصية فاطمة التاويل التي أصبحت تحظى بشعبية لدى الجمهور المغربي.