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شهدت جماعة الغوازي بدوار عبويات ضواحي تاونات، اليوم السبت، حادث سير خطير بين حافلة نقل التلاميذ وشاحنة من النوع الكبير، ما خلف اصابات خطيرة في صفوف التلاميذ.
وحسب مصادر “اليوم24″، فالحادث تسبب في إصابات وكسور متفاوتة الخطورة في صفوف التلاميذ، بالاضافة الى سائق السيارة الذي أعتبرت حالته الأخطر.
وأضاف المصدر ذاته، أن عناصر الوقاية المدنية عملت على نقل المصابين على وجه السرعة، الى مستعجلات الأم و الطفل بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس لتلقي العلاج.
هذا وقد عرف مكان الحادث، إستنفار لمختلف المصالح الأمنية، التي فتح تحقيق حول الحادث لتحديد المسؤوليات.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابات خطيرة لتلاميذ في حادث سير لسيارة للنقل المدرسي ضواحي تاونات – صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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