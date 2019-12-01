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إصابات خطيرة لتلاميذ في حادث سير لسيارة للنقل المدرسي ضواحي تاونات – صور

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حمزة المتقي 0 تبليغ

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شهدت جماعة الغوازي بدوار عبويات ضواحي تاونات، اليوم السبت، حادث سير خطير بين حافلة نقل التلاميذ وشاحنة من النوع الكبير، ما خلف اصابات خطيرة في صفوف التلاميذ.

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وحسب مصادر “اليوم24″، فالحادث تسبب في إصابات وكسور متفاوتة الخطورة في صفوف التلاميذ،  بالاضافة الى سائق السيارة الذي أعتبرت حالته الأخطر. 

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وأضاف المصدر ذاته، أن عناصر الوقاية المدنية عملت على نقل المصابين على وجه السرعة، الى مستعجلات الأم و الطفل بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس لتلقي العلاج.

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هذا وقد عرف مكان الحادث، إستنفار لمختلف المصالح الأمنية، التي فتح تحقيق حول الحادث لتحديد المسؤوليات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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