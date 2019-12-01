الرجاء يدشن مجموعات دوري الأبطال بهزيمة أمام الترجي التونسي

انهزم فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، بهدفين دون رد، على يد ضيفه الترجي التونسي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم أولى مباريات المجموعة الرابعة من منافسات عصبة الأبطال الإفريقية.

وأمام حضور جماهيري قياسي، كاد الفريق المغربي أن يصل أولا لشباك الفريق التونسي، منذ الدقيقة الثالثة، غير أن محسن متولي، فشل في التعامل بشكل مثالي مع الفرصة التي أتيحت له.

العقاب التونسي، لم يتأخر كثيرا، بأقدام أنيس البدري، الذي سجل أول أهداف المباراة، في الدقيقة الثامنة مستغلا خطأ في التغطية من فابريس نغا، وهو الهدف الذي أدخل الشك النفوس الدفاع الفريق المغربي، والذي وقع في الارتباك من جديد، واستقبل ثاني الأهداف في الدقيقة 15، بواسطة اللاعب واتارا.

ردة فعل الفريق الأخضر كانت محتشمة، وزاد من تأزيم الوضعية، خروج بدر بانون، في الدقيقة 18، بسبب الإصابة ليعوضه زكرياء الوردي.

الدقائق المتبقية من الشوط الأول ناقشها الترجي بذكاء كبير، لينهيها لصالحه بهدفين دون رد.

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الجولة الثانية، عرفت تغييرا مبكرا للرجاء، بدخول سفيان رحيمي مكان أيوب نناح، وهو التغيير الذي أعطى بعض الحركية للخط الأمامي، لكن بدون فرص خطيرة، باستثناء كرة مالونغو الرأسية، التي صدها الحارس التونسي.

الدقيقة 72 ستعرف تسجيل الرجاء لهدف أثبت مخرج المباراة بأنه هدف صحيح، لكن الحكم الجنوب إفريقي رفضه بداعي التسلل.

ولم يضف البديل الآخر، أنس جبرون، الذي تم إقحامه في الدقيقة 75، أية إضافة للخط الأمامي للفريق المغربي، لتنتهي المباراة، بانتصار الفريق التونسي بهدفين دون رد.