عصبة الأبطال.. الرجاء ينهي الجولة الأولى أمام الترجي متخلفا بهدفين

خرج فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، من الجولة الأولى لمباراته أمام الترجي التونسي منهزما بهدفين دون رد، في المباراة التي تجمع بينهما حاليا، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم أولى مباريات المجموعة الرابعة من منافسات عصبة الأبطال الإفريقية

وأمام حضور جماهيري قياسي، كاد الفريق المغربي أن يصل أولا لشباك الفريق التونسي، منذ الدقيقة الثالثة، غير أن محسن متولي، فشل في التعامل بشكل مثالي مع الفرصة التي أتيحت له.

العقاب التونسي، لم يتأخر كثيرا، بأقدام أنيس البدري، الذي سجل أول أهداف المباراة، في الدقيقة الثامنة مستغلا خطأ في التغطية من فابريس نغا، وهو الهدف الذي أدخل الشك النفوس الدفاع الفريق المغربي، والذي وقع في الارتباك من جديد، واستقبل ثاني الأهداف في الدقيقة 15، بواسطة اللاعب واتارا.

ردة فعل الفريق الأخضر كانت محتشمة، وزاد من تأزيم الوضعية، خروج بدر بانون، في الدقيقة 18، بسبب الإصابة ليعوضه زكرياء الوردي.

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الدقائق المتبقية من الشوط الأول ناقشها الترجي بذكاء كبير، لينهيها لصالحه بهدفين دون رد.