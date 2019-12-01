جديدة المكر: اعتقال 3 مشتبهين بمحاولة السطو على محل للصرافة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تنظر محكمة الصلح في عكا، صباح الأحد، بطلب الشرطة تمديد اعتقال 3 شبان من قرية جديدة المكر، تنسب لهما شبهات محاولة السطو على محل للصرافة بالقرية.
وتلقت الشرطة بلاغا عن محاولة 3 شبان السطو على محل للصرافة في قرية جديدة المكر، حيث شرعت الشرطة التحقيق فور تلقيها البلاغ، إذ تم الاستعانة من قبل الشرطة بكاميرات المراقبة للمحل، وعقب ذلك، قامت باعتقال 3 شبان بشبهة الضلوع بمحاولة السطو.
وحسب ما أفاد صاحب المحل (الاسم محفوظ بملف التحرير)، "قام الأشخاص بمراقبته وهو بالقرب من محل الصرافة، وحاولا دخول المحل، إلا أنه تمكن من إغلاقه قبل لحظات من وصولهم، ما حال دون دخولهم وتنفيذ عملية السطو".
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