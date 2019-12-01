بريطانيا: تقلّص فارق القوى بين العمال والمحافظين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تقترب الانتخابات البريطانيّة العامّة من موعدها، والتي ستُعقد في 12 كانون الأول/ ديسمبر، وتشتد معها المنافسة بين الحزبين المتنافسين، العمال والمحافظ، وتُجرى العديد من استطلاعات الرأي، التي بدورها تعنى بقياس حجم القوة لكل من الحزبين.

وأظهر استطلاع أجراه مركز "بي.إم.جي" لحساب صحيفة الإندبندنت، قبل حادث الطعن الذي وقع عند جسر لندن، تقلُّص التقدم الذي يتمتع به حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون على حزب العمال إلى ست نقاط من 13 نقطة قبل أسبوع، وأشار الاستطلاع إلى أن حزب المحافظين حصل على 39 نقطة بانخفاض نقطتين مقارنةً بالاستطلاع الذي أجراه ذات المركز في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر.

بوريس جونسون (أ ب)

كما أظهر الاستطلاع أنّ نسبة تأييد حزب العمال زادت خمس نقاط لتصل إلى 33 في المئة في حين هبطت نسبة تأييد حزب الديمقراطيين الأحرار خمس نقاط لتصل إلى 13 في المئة، وكسب حزب بريكست نقطة واحدة ليحصل على أربعة في المئة.

وهذا يُعتبر أحدث استطلاع للرأي ضمن سلسلة من الاستطلاعات التي تجريها مراكز استطلاعات مختلفة كلها تظهر زيادة حدة التنافس في السباق الانتخابي قبل الانتخابات العامة التي ستجرى في 12 كانون الأول/ ديسمبر.

وأجرى مركز (بي.إم.جي) الاستطلاع عبر الإنترنت في الفترة بين 27 و 29 تشرين الثاني/ نوفمبر.