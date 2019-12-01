يافا: مقتل محمود بكر بجريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخصان بإصابات وصفت بين المتوسطة والحرجة، مساء اليوم السبت، في جريمة إطلاق نار وقعت في حديقة عامة تقع على مشارف مدينة يافا، وأعلن الطاقم الطبي في وقت لاحق عن وفاة محمود بكر (51 عاما)، متأثرا بجروحه الحرجة.

وتلقت الطواقم الطبية بلاغا عن جرحى جراء حادث إطلاق في منطقة سوق "الرابش" في يافا، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وقدم الإسعافات الميدانية لرجلين (50 و37 عاما)، وتم نقلهما على وجه السرعة إلى مستشفى فولفسون في حولون لاستكمال العلاج.

ووصفت الطواقم الطبية جراح الرجل (51 عاما) بالحرجة أعلن الطاقم الطبي عن وفاته لاحقا، بينما جراح الشخص الثاني بالمتوسطة.

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إلى ذلك، هرعت إلى المكان قوات معززة من الشرطة التي قامت بإغلاق موقع جريمة إطلاق النار، وشعرت التحقيق في ملابسات الحادث، دون أن تنفذ أي اعتقالات.

يذكر أن المدن والبلدات العربية تشهد ارتفاعا في ظاهرة العنف حجم الجريمة وفوضى السلاح، في ظل تقاعس الشرطة وغياب سلطة إنفاذ القانون، وبمقتل محمد بكر من يافا يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام 2019 الجاري ولغاية اليوم إلى 85 عربيا بينهم 11 امرأة.