القدس - بواسطة محمد عز العرب - جرت اليوم، السبت، مباريات ضمن مختلف الدرجات الدنيا في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج مباريات الفرق العربية بالدرجتين الثانية والثالثة. الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 11) هبوعيل البعينة (2-1) أبناء طوبا أبناء الجولان والجليل (0-2) الأخوة كفر مندا شباب طمرة (2-1) أبناء بئر المكسور النهضة الناصرة (0-0) شباب كفر كنا الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 11) اتحاد أبناء جت (2-0) أبناء مصمص الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى Advertisements أبناء دير الأسد (1-6) هبوعيل كرميئيل الدرجة الثالثة – الجليل الأسفل (الجولة 8) مكابي بسمة طبعون (1-3) أبناء شفاعمرو بيتار كفر كنا (1-2) هبوعيل عرابة الدرجة الثالثة – المنطقة الجنوبية (الجولة 10) شباب اللقية (1-1) مكابي حورة شباب الهواشلة (1-3) هبوعيل شقيب السلام الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 10) شباب حيفا (1-2) أبناء جسر الزرقاء

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