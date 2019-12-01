اللد: اعتقال رجل بعد إصابة ابنه الرضيع بجروح بالرأس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبقت هيئة المحكمة على رجل (38 عاما) من اللد مساء اليوم السبت، رهن الاعتقال لحين البت باستئناف الشرطة التي تنسب له شبهات التسبب بجروح بالرأس لابنه الرضيع (9 أشهر)، حيث ما زال يرقد للعلاج في مستشفى صرفند.

ونظرت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، مساء اليوم، بطلب الشرطة تمديد اعتقال الرجل، إلا أنها قضت الإفراج عنه والإبقاء عليه رهن الحبس المنزلي لمدة 3 أيام وحظر نشر تفاصيله، إلا أن الشرطة استأنفت على القرار.

ووفقا لبيان صادر عن الشرطة، فقد تلقت بلاغا، مساء الجمعة، من المستشفى، عن وصول رضيع (9 أشهر) وهو يعاني من جروح في الرأس والتي وصفت بالخطيرة.

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وعلى الفور هرعت الشرطة إلى المستشفى، وقامت باستجواب الطاقم الطبي لمعرفة حيثيات الحالة والإصابة التي تعرض لها الرضيع.

وعقب ذلك، اعتقلت الشرطة والد الرضيع الجريح، حيث أخضع للتحقيق بشبهة ضلوعه بالحادث والتسبب بجروح للرضيع، وسيعرض على المحكمة للنظر بطلب الشرطة تمديد اعتقاله لاستكمال التحقيقات.