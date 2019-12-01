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شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرات في تل أبيب تطالب باستقالة نتانياهو والان مع التفاصيل
السبت 30 نوفمبر 2019
مظاهرات اسرائيل
تظاهر آلاف الإسرائيليين مساء اليوم السبت، وسط مدينة تل أبيب لمطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم كتلة اليمين الإسرائيلية بنيامين نتانياهو بالاستقالة من منصبه على خلفية قضايا الفساد التي تواجهه.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، إن حوالي 5 آلاف شخص تظاهروا في ساحة هابيما في تل أبيب، لمطالبة رئيس الوزراء نتانياهو بالاستقالة.
ورفض المتظاهرون شعارات منددة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بعد توجيه المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، لائحة اتهام ضده في انتظار قرار المحكمة العليا الإسرائيلية للبت في هذه القضية.
وتتزايد المطالبات باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي، خاصة أنه كان العقبة في طريق تشكيل حكومة وحدة في إسرائيل، ودفعها لانتخابات ثالثة خلال أقل من عام، بعد تعثر الدخول في ائتلاف حكومي مع حزب "أزرق أبيض" الذي يرأسه بيني غانتس.
وفي سياق متصل، قال عضو الكنيست عن حزب الليكود جدعون ساعر، إن "بقاء نتانياهو على رأس الحزب يشكل خطراً على مستقبله خلال الانتخابات المقبلة"، وأضاف "إذا ترأس بنيامين نتانياهو حزب الليكود في الحملة الانتخابية الثالثة، فإن الحزب يخاطر بخسارة تنتهي بتشكيل حكومة يسار-وسط".
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