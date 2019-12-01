شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا: إنقاذ 200 مهاجر قبالة الساحل الغربي والان مع التفاصيل

السبت 30 نوفمبر 2019 صورة ارشيفية أعلنت البحرية الليبية السبت أنها أنقذت أكثر من 200 مهاجر كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا في عملية نفذتها الجمعة قبالة سواحل العاصمة الليبية.

وأوضحت البحرية في بيان أنها تلقت "3 إشارات إستغاثة شمال الزاوية (45 كلم غرب العاصمة)"، فقامت "بعملية إنقاذ ناجحة" شملت "حوالي 205 مهاجرين منهم 158 رجلاً و33 إمرأة و14 طفلا". Advertisements واضافت "تم إنزال المهاجرين بنقطة الحميدية تاجوراء وتقديم المساعدات لهم بحضور المنظمات الدولية المتعاونة مع حرس السواحل الليبي". وقالت إنه "بعد تلقي الاستغاثات تم توجيه زورق دورية في القطاع لنجدة المهاجرين". واضاف البيان أن "المهاجرين معظمهم أفارقة من مالي وساحل العاج وغينيا". وتقول مفوضية الامم المتحدة للاجئين إن في ليبيا آلاف المهاجرين العالقين يعيشون في ظروف سيئة وازداد وضعهم سوءاً بعد اندلاع المعارك في محيط العاصمة الليبية في أبريل (نيسان) 2019.

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