القاضي "هاشم الجفري" يختتم أعمال ورشة العمل حول (التحقيق في جرائم الفساد) بالمكلا

السبت 30 نوفمبر 2019

أختتمت في مدينة المكلا يوم الخميس ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩م أعمال ورشة العمل حول [ التحقيق في جرائم الفساد ] الذي مظمتها مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي "مدى"، ضمن مشروع دعم الاجهزة القضائية والأمنية، بدعم وتمويل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.



قدمت خلال سير أعمال الورشة ثلاث أوراق عمل.. كانت الورقة الأولى عن (التوصيف القانوني لجرائم الفساد وكيفية التعامل مع الأدلة الخاصة بإثبات جريمة الفساد) قدمها القاضي "محمد سعيد بن دحمان الصيغ" - عضو المكتب الفني بمكتب النائب العام - تضمنت لمحة موجزة عن الفساد وأسبابه وكيفية محاربته، وأشكال الفساد، والاجراءات التي اتخذتها اليمن في مكافحة الفساد، وكيفية التعامل مع الأدلة الخاصة بها، واستعرض في ورقته توصيف الأفعال التي أعدها القانون جرائم فساد، واجراءات الضبط والتحقيق فيها .. مختتماً ورقته بإيراد عدد من النصائح لمكافحة الفساد.

وفي الورقة الثانية التي قدمها المحاسب القانوني الأخ "ماهر أحمد الدقيل" عن (أثر تقارير الأجهزة الرقابية العليا في مكافحة الفساد في إطار وضع أو تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد)، تطرق فيها حول مفهوم الرقابة ودور الأجهزة الرقابية وإطار عملها وأثرها في مكافحة الفساد، وأثر تقارير الأجهزة الرقابية في قضايا الفساد في إطار متصل بالنيابة العامة، وحجية تقرير الجهاز المركزي.

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أما ورقة العمل الثالثة عن (علاقة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة) للقاضي "أفراح بادويلان" قدمها القاضي "خالد مرعي لرضي" تطرقت فيها الى مهام واختصاصات وصلاحيات كل من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز للمركزي للرقابة والمحاسبة، والى أوجه التمييز بين كل منهما ، والى المعوقات التشريعية وجهود الهيئة في مكافحة الفساد.

وتخللت أعمال الورشة التي تم تقسيم المشاركين فيها الى مجموعات عمل لاجراء تمارين عملية في التحقيق لنماذح في قضايا الفساد .

وخرج المشاركون في الورشة بعدد من المقترحات والتوصيات الهامة التي من شأنها أن تعزز مهمة الأجهزة الرقابية في محاربة الفساد وملاحقة مرتكبيه.

وكانت الورشة التي أقيمت على مدار ثلاث أيام متتالية من ٢٦ - ٢٨ نوفمبر افتتح أعمالها كل من فضيلة القاضي "هاشم الجفري" رئيس محكمة استئناف حضرموت، والقاضي "شاكر بنش" رئيس نيابة استئناف حضرموت، بمشاركة عدد (٢٥) مشاركاً من قضاة المحاكم والنيابات والبحث الجنائي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية، وكان الميسر للورشة "د. عبدالله محمد بن ثعلب".