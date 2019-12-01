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توقيف المشتبه به في تنفيذ عملية الطعن بلاهاي

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 30 نوفمبر 2019

الشرطة الهولندية

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أعلنت الشرطة الهولندية، اليوم السبت، عن توقيفها المشتبه به في تنفيذ عملية الطعن بمدينة لاهاي أمس الجمعة.

وقالت الشرطة في بيان لها إن الموقوف رجل يبلغ من العمر 35 سنة، وأنه "لا يملك منزلا أو مكانا يقيم فيه".

يذكر أن عملية الطعن التي نفذت في شارع تجاري بالمدينة أسفرت عن إصابة 3 أشخاص على الأقل.

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