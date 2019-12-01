تنظيم حفل فني بمناسبة الذكرى الـ52 ليوم الإستقلال الوطني 30 نوفمبر بالمكلا

السبت 30 نوفمبر 2019

نظمت السلطة المحلية بحضرموت صباح اليوم بقاعة على هود باعباد بمدينة المكلا حفلا خطابيا وفنيا بمناسبة الذكرى الـ52 ليوم الإستقلال الوطني المجيد في الـ30 من نوفمبر.



وفي الحفل الذي حضره نائب رئيس الوزراء الاستاذ سالم احمد الخنبشي ومحافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، القى الاستاذ الخنبشي كلمة رفع في مستهلها التهاني والتبريكات لرئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي ولدولة رئيس الوزراء الدكتور معين سعيد عبدالملك.

كما استعرض خلالها محطات من المراحل النضالية التي خاضتها أبناء الشعب اليمني في سبيل التخلص من الاستعمار البريطاني وتحقيق الاستقلال في الـ30 من نوفمبر 1967م، مشددا في كلمته على ضرورة الحفاظ على المكتسبات الوطنية التي تحققت في محافظة حضرموت والمحافظات المحررة من قبضة مليشيا الحوثي الإنقلابية والجماعات الارهابية.

واختتم نائب رئيس الوزراء كلمته بالترحم على الشهداء الأبرار الذين قدموا حياتهم رخيصة في سبيل تحقيق الاستقلال وطرد المستعمر من أرض الوطن.

كما ألقيت كلمة من قبل مدير عام مكتب الثقافة بساحل حضرموت الاستاذ خالد احمد القحوم، أشار خلالها إلى أن السلطة المحلية بالمحافظة ومكتب الثقافة يحرصان على تنظيم مثل هذه الاحتفالات في أيام الأعياد الوطنية لتذكير الأجيال الجديدة بها ولإستعراض الملاحم البطولية التي سطرها الأبطال في معركة الاستقلال عن المستعمر وبسط السيادة على كافة تراب الوطن، ولإبراز المواهب والأعمال الفنية للمبدعين من أبناء حضرموت.

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وشهد الحفل عرض لوحة غنائية راقصة بعنوان "لبيك ياموطني" من كلمات الشيخ عبدالله احمد الناخبي وألحان الفنان كرامة مرسال وغناء الفنان مفتاح كندارة والفنان محمد بن حميد والفنان علي العطاس وأدت رقصاتها فرقة جوهرة الخيصة، الي جانب عرض لوحة تراثية بعنوان "الشروحات النسائية في حضرموت" تحاكي تقاليد الأعراس النسائية في حضرموت من تنفيذ وأداء الفنانه أمون باعكيم وفرقتها الفنية.

واختتم الحفل بأداء أغنية "دقت الساعة" من كلمات الشيخ عبدالله الناخبي وأداها على خشبة المسرح الفنان مفتاح كنداره.

حضر الحفل عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب والوكلاء والوكلاء المساعدون ومدراء عموم المكاتب التنفيذية والمديريات وجمع من المواطنين.